شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية: عبد العال أدار البرلمان بحكمة بالغة وكان نبراس علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، التحية للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لافتا إلى أن عبد العال أدار جلسات البرلمان بحكمة بالغة ومهارة رفيعة وكان نبراس علم وقيمة وطنية، قائلا: "كانت غايتنا صالح الوطن والمواطنون وحين اختلفنا كان لنفس الغاية".

وأوضح فؤاد، أن مجلس النواب ساهم فى ترسيخ دعائم الدولة المصرية وتثبيت أركانها وتصدى بكل جسارة لتحديات جسام، قائلا: "كما أنقل لكم بالغ تقدير رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة لجهودكم المخلصة، فلقد حرصنا كل الحرص على التعاون مع البرلمان، وسعى الوزراء ونوابهم ومساعديهم على التواجد الدائم والحثيث باجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة".

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كما أشاد وزير شئون المجالس النيابية بأداء مكتب المجلس ووكيليه، قائلا: "كانوا خير عونا للجميع، كما أتوجه بالشكر والتحية لفارس الظل المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب، والأمين العام المساعد المستشار أحمد المهدى".