شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية: صححنا تشوهات تشريعية وفتحنا ملفات لم يجرؤ أحدًا على فتحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن البرلمان مر بظروف غاية فى الدقة والصعوبة وكان هناك مهام عظام ومسئوليات جسام، قائلا: "وكان التحد الأعظم والهدف الأسمى هو الحفاظ على الدولة المصرية، ومن اليوم الأول عزمنا جميعا على تحمل المسئولية ومواجهة التحديات".

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وأضاف القصبى، فى كلمته بختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، قائلا: " مع اختلاف التوجهات أخلص وتفانى الجميع فى البحث عن الصواب والوصول للأنفع، وأنجز البرلمان بنية تشريعية لها أثر غير مسبوق، وصححنا تشوهات تشريعية عديدة وفتحنا ملفات كثيرة لم يجرؤ أحدا على فتحها من قبل".

كما تقدم القصبى بالتحية والشكر للحكومة والسلطة التنفيذية التى تعاونت مع السلطة التشريعية، كما وجه التحية للقوات المسلحة ورجال الداخلية وكل مواطن مصرى تحمل الصعاب من أجل الحفاظ على هذا الوطن، موجها تحية باسم شعب مصر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى دافع عن مقدسات الوطن ورفع رايته عالية.