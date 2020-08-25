عبدالعال يعلن فض دور الانعقاد الخامس للبرلمان.. ويدعو لجلسات في أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رفع دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، معلنًا عن أن الجلسة المقبلة ستكون في أول أكتوبر المقبل.

وتقدم عبدالعال، بالشكر إلى النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، وكيلي المجلس لدورهما المقدر والمنتج في الاضطلاع بمهام وكالة المجلس وتعاونهما المثمر معه في مكتب المجلس، وإدارة الجلسات والإشراف على اللجان النوعية.

وقال عبدالعال: "اتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، الذين أدوا واجبهم الوطني، فكانوا خير عون، وأثرت آراؤهم اللجنة العامة وقاعة المجلس، كما أحمل كل التقدير والإعزاز لنائبات البرلمان اللاتي استطعن أن يكن نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية، بمشاركتهن الفعالة في أنشطة المجلس جميعها، وأحيي نواب المجلس من الشباب، قادة الغد وأمل المستقبل".

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وتابع: "باسمى وباسمكم جميعًا أوجّه خالص شكري وتقديري للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته للتعاون البناء مع مجلس النواب، حيث كانوا على قدر المسئولية التي أوكلت إليهم، ومحل الثقة التي أولاهم إياها مجلسنا الموقر، لذلك كان الحصاد مثمراً وفيراً، كذلك اتقدم بالشكر للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الذي تولى مهامه في ظروف دقيقة، فكان صاحب الدور البارز في التنسيق بين المجلس والحكومة، ولا يجب أن ننسى، في اللحظات الصعبة التي ولد فيها هذا المجلس، المجهود الجبار الذي بذله كثير من المخلصين في تكوين أول تحالف وائتلاف برلماني، وهنا لابد من استذكار الدور المخلص والبناء لابن مصر البار اللواء سامح سيف اليزل طيب الله ثراه ورحمه رحمة واسعة".

وأضاف: "كما لا يفوتني أن أتوجه بالتحية للحاضر الغائب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق الذي بدأ معنا لحظات البناء التشريعي في مراحله الأولى، واتوجه بالشكر لرئيس مجلس الدولة ومستشاري وأعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة، على عظيم مجهوداتهم وملاحظاتهم في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين. كما أتقدم بشكري وشكر المجلس لأجهزة الإعلام والإعلاميين في الصحافة والإذاعة والتليفزيون، والمحررين البرلمانيين، الذين حرصوا على نقل صورة أمينة وصادقة للممارسة البرلمانية داخل المجلس ولجانه".

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