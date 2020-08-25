عبدالعال: الرئيس السيسي هو الداعم الأكبر لهذا المجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجّه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للبرلمان، قائلًا: "الرئيس لا يترك مناسبة يعمل فيها المجلس، وإلا يوجه له الشكر".

وأضاف خلال كملته في الجلسة العامة، لمجلس النواب، إن الرئيس السيسي هو الداعم الأكبر لهذا المجلس، لافتًا إلى أن البرلمان الحالي هو الثالث في تاريخ الحياة النيابيبة، الذي يستكمل مدة الفصل التشريعي كاملة.​