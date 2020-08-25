إقرار 18 قانونًا و"الإفتاء" خارج جدول الأعمال.. أبرز ماحدث في آخر جلسات دور انعقاد البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد مجلس النواب أمس وحتى صباح اليوم، مناقشات حادة بين الحكومة والبرلمان في أخر أيام دورة انعقاده الخامسة.

وأقر البرلمان 18 قانونًا، فيما تجاهل مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء، معلنًا تحويله للجنة الدينية مجددًا.

وينشر "الخليج 365" في التقرير التالي حصاد البرلمان في آخر جلسات دور الانعقاد الخامس له..

- في حصاد دور الانعقاد الخامس للبرلمان.. 75 نائبًا لم ينطقوا بحرف واحد طوال 11 شهرًا

شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، انعقاد 63 جلسة عامة، حيث امتدت الجلسات لساعات طويلة بلغت نحو 270 ساعة، فيما بلغ عدد المتحدثين من النواب 421 نائبًا في الوقت الذي لم يتحدث 75 نائبًا بحرف واحد على مدار دور الانعقاد الذي بدء في أكتوبر الماضي.

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- البرلمان: ناقشنا 233 مشروع قانون من الحكومة و4064 طلب إحاطة

أعلن البرلمان، في آخر أيام دور الانعقاد الحالي، حصاده من حيث عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أو طلبات الإحاطة التي ناقشها.

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- في نهاية دور الانعقاد.. تصفيق حاد من النواب للأمين العام: "بذل جهودًا كبيرة"

شهدت القاعة الرئيسية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تصفيقًا حادًا للأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة فيما اتخذه من إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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- علي عبدالعال: البرلمان الحالي مارس مهامه في ظروف استنثاسية.. وواجهنا كورونا بشجاعة

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان الحالي مارس مهمته في ظل ظروف استثنائية مرت بها مصر والمحيط الإقليمي بأسره، وأراد الله له أن ينهي مهمته أيضًا في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة تمر بها البلاد والعالم أجمع، بفعل التداعيات الناجمة عن انتشار وباءِ كورونا المستجد (كوفيد 19).

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- علي عبدالعال في نهاية دور الانعقاد: البرلمان حمل الرسالة وأدى الأمانة وأوفى بالقسم

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان على مدار 5 سنوات عمل على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، وخلق سوابق وممارسات برلمانية نوعية.

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- إلغاء الحبس بسبب تأخير الإقرار الضريبي.. وعبدالعال لوزير المالية: "من حقنا رفض القانون كله"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلافًا حادًا بين الحكومة ممثلة في وزير المالية من جهة، ومجلس النواب وأعضاءه من جهة أخرى، بسبب المادة 73 من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، والخاصة بتوقيع عقوبة تصل لحبس الممول إذا لم يتقدم بإقراره الضريبي، وما اعترض عليه النائب محمد أبو العنين الذي قال منفعلاً إنه سيتسبب في عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر.

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- عبدالعال: منهج مساعد وزير المالية غير مألوف.. ومعيط يعتذر للنواب: "حماس زائد"

ارتفعت حدة الخلاف بين مجلس النواب، ووزير المالية، بسبب ما اعتبره النواب ورئيس المجلس "نرفزة" وزير المالية ومساعده الدكتور رمضان صديق، على النواب أُثناء مناقشة قانون "الإجراءات الضريبية الموحد"، ما دعا الدكتور علي عبدالعال لطلب كشف بالقوانين الخاصة بالمالية خلال دور الانعقاد الحالي من الأمين العام لمجلس النواب، وتسليمها لوزير المالية محمد معيط.

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- تتعلق بحسابات العملاء.. النواب يلغي مادة من مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد"

ألغى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، نص المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بالإجراءات الضريبية الموحد.

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- البرلمان يوافق على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في مجموعه، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدت مشادات بين النواب وممثلو الحكومة، وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه تم إعداد مشروع القانون هذا في إطار فلسفة رسمت ملامحه الأساسية وحددت أهدافه الرئيسية الذي يسعى إلى تحقيقها.

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- وزير المالية أمام البرلمان: "الإجراءات الضريبية الموحدة" يقلل النزاعات ويوحد الرقم الضريبي للممول

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التاريخ سيكتب لمجلس النواب مناقشة وإقرار أول قانون موحد في مصر للإجراءات الضريبية، مضيفًا: "لطالما كانت السياسات مع الإجراءات، لكن لأول مرة هناك إجراءات موحدة".

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- قانون التجارب السريرية: اشتراط استطلاع رأي "المخابرات" في البحوث مع جهات أجنبية

ألزم قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف إعلاميًا بقانون التجارب السريرية، والذي وافق عليه مجلس النواب، استطلاع رأي جهاز المخابرات العامة في حال البحوث التي تجرى مع جهات أجنبية والدراسات العالمية المشتركة.

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- السجن وغرامة مليون جنيه.. تعرف على عقوبات قانون "التجارب السريرية"

أقرَّ مجلس النواب مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، بعدما أعيد مناقشته في جلسة سابقة فى ضوء المواد المعترض عليها من قِبل رئيس الجمهورية.

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- البرلمان يوافق على عدم تجديد رخصة تسيير مركبات النقل إلا عقب سداد الضريبة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على المواد المنظمة لالتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنها المادة 10 عقب مناقشات دارت بين رئيس المجلس والحكومة حول عدم وضوح نوع الضريبة المفروضة على صاحب المركبة.

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- علي عبدالعال: الرقابة الإدارية حققت إنجازًا كبيرًا في محاربة الفساد

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هيئة الرقابة الإدارية، استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق إنجاز كبير في ضبط العمل ومحاربة الفساد.

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- لماذا لم يناقش البرلمان مشروع قانون الإفتاء؟ رئيس اللجنة الدينية يجيب

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعاد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، المقدم منه و60 نائبا آخرين، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف، للنظر في ملحوظات قسم التشريع بمجلس الدولة وإعداد تقرير بذلك.

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- يكرس حرية الإبداع".. البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

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- مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون تنظيم الجامعات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

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- رئيس البرلمان: منع قطارات الصعيد من دخول محطة مصر للتنظيم وليس بغرض التمييز

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يجب أن ننظر إلى مسألة منع قطارات الصعيد من الذهاب إلى محطة رمسيس، على أنها "تمييز"، وإنما هي نوع من التنظيم.

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- بعد إقرار قانون التجارب الطبية.. ما تشكيل المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث؟

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، بشكل نهائي، بعدما أعيد مناقشته في جلسة سابقة فى ضوء المواد المعترض عليها من قِبل رئيس الجمهورية.

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- بعد انتهاء دور الانعقاد الخامس.. مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء خارج جدول الأعمال

قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، لمصراوي، إن قانون تنظيم دار الإفتاء لم يكن مقرًا ضمن جدول أعمال جلسة اليوم.

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- يتبع رئيس الوزراء.. البرلمان يوافق نهائيًّا على قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل نهائي، بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.

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