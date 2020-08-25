محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)
شارك مئات من رجال الإطفاء، في مكافحة حريق غابات في جنوب فرنسا، مساء الاثنين.
وبحسب فرقة الإطفاء، فقد دمر الحريق مئات الهكتارات من الأراضي بحلول مساء الاثنين، وشارك نحو 700 رجل إطفاء في مكافحة الحرائق.
وذكرت القناة الثانية الفرنسية أن الحريق اندلع ظهر الاثنين ببلدية إيستر في كوت دازور.
وشوهدت سحب ضخمة من الدخان الأسود فوق ساحل البحر المتوسط، عبر شاشات التلفزيون.
وأشاد وزير الداخلية جيرالد دارمانين بـ "الشجاعة غير العادية" لأجهزة الطوارئ.
وتم إخلاء عدة منازل، وفتحت السلطات صالات الألعاب الرياضي للأشخاص المتضررين، إلا أن فرقة الإطفاء حذرت السكان من مغادرة منازلهم ما لم يُطلب منهم ذلك. وتم إغلاق عدة طرق وتم استخدام طائرات مكافحة الحرائق.
كانت هذه تفاصيل خبر فرقة إطفاء تكافح حريق غابات في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.