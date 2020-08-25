قريشي: باكستان والسعودية لديهما روابط عميقة مع الهدف المشترك من السلام



أوضح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، بأنه ليس هناك أي تغيير في موقف المملكة العربية السعودية حول جامو وكشمير، ورفض قريشي حملة على مواقع التواصل الاجتماعية تدعى تغيير في سياسة المملكة تجاه جامو وكشمير، كما نفى الافتراضات بأن السعودية طلبت من باكستان بسداد قرضها أو وقف الرياض إمداد النفط لإسلام آباد، وصرح وزير الخارجية قريشي أثناء عقده مؤتمر صحفي في مقر الخارجية الباكستانية بإسلام آباد، بشكل قاطع بأنه لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار، وقال بأن باكستان والمملكة لديهما روابط عميقة مع الهدف المشترك من السلام، وفي تعليقه على اعتراف دولة الإمارات العربية المتحدة بإسرائيل، قال قريشي بأن الإمارات مثل أي دولة أخرى، لديها الحق في اتخاذ قرارات ثنائية، وأكد بأن موقفها واضح حول القضية يظل نفساً كما أيدته السعودية وباكستان، وصرح بأن باكستان لا يمكن الضغط عليها حول قضية إسرائيل

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