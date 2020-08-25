141 انتهاكا للحوثيين في شهر أغلبها في الجوف

أطلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريرها الدوري عن الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس من العام الجاري، والتي بلغت 141 انتهاكا مختلفا ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين.

وقال مصدر لـ»دوت الخليج» إن هذه الانتهاكات تعد رقما كبيرا خلال فترة شهر، ولكنها لا تعبر عن الرقم الفعلي والحقيقي فهناك انتهاكات كبيرة جدا غابت عن الرصد لأسباب من أبرزها مخاوف الانتقام الحوثي، وعدم الوصول إلى مواقع ترتكب فيها أشد الانتهاكات، وكذلك إخفاء الحوثيين لكثير من الأدلة التي تثبت تورطهم في الجرائم، ومحاولات نسب تلك الانتهاكات للغير، وكثير من المعوقات، إلا أن الانتهاكات الحوثية لاتزال بشكل متواصل وتشهد تزايدا يوما بعد يوم.

حق الحياة

سجل الفريق الميداني للشبكة وقوع (26) حالة قتل بينهم (4) أطفال، و(6) نساء وقد توزعت على النحو التالي:

(6) حالات نتيجة القصف الهستيري والمستمر على الأحياء الآهلة بالسكان المدنيين، (5) حالات نتيجة أعمال القنص، وحالة واحدة إعدام ميداني، و(9) حالات نتيجة الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيات، و(4) حالات نتيجة طلق ناري مباشر، إضافة إلى حالة واحدة دهس.

وتصدرت محافظة الجوف القائمة بـ(6) حالات قتل ثم محافظة الضالع بــ(5) حالات قتل، تليها محافظة الحديدة (4) حالات قتل، تليها محافظة تعز (3) حالات قتل، ثم محافظة البيضاء (3) حالات قتل، وكذلك حالتا قتل في محافظة لحج، إضافة إلى حالة قتل واحدة في محافظة ذمار وحالة قتل أخرى في محافظة حجة وحالة أخرى في محافظة صنعاء.

الاختطاف والإخفاء القسري

كما سجل الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات (49) حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين بينهم أطفال ومسنون وأطباء وتربويون في كل من الضالع واب وصنعاء والحديدة وذمار والبيضاء وحجة والمحويت.

ولم تقتصر جرائم الاعتقالات التعسفية والاختطافات التي قامت بها ميليشيات الحوثي على الذكور فقط بل شملت أيضا النساء.

حيث سجل الفريق قيام الميليشيات الحوثية باعتقال (4) نساء خلال فترة التقرير، معلنين في ذلك تحديهم وتجاوزهم لكل القيم الأخلاقية والعادات والتقاليد العرفية السائدة.

سجون سرية

سجل الفريق الميداني للشبكة قيام ميليشيات الحوثي بإنشاء (9) سجون سرية حديثة أغلبها في منازل مواطنين أو في مدارس تربوية تستخدمها الميليشيات الحوثية كثكنات عسكرية لها.

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الممتلكات

تمكن فريق الشبكة من رصد وتوثيق أكثر من (27) حالة اعتداء بحق الأعيان المدنية قام بها مسلحون حوثيون ضد منازل مواطنين، حيث أسفرت أعمال القصف العشوائي التي قامت بها ميليشيا الحوثي، سيما الواقعة في نطاق المواجهات المسلحة أو القريبة من مواقع القصف.

حيث بلغ عدد الاعتداءات بحق الممتلكات الخاصة (27) انتهاكاً إضافة إلى تضرر (5) مركبات (سيارات) تابعة لمواطنين.

الانتهاكات التي سجلت على الحوثيين

26 حالة قتل بينهم 4 أطفال، و6 نساء

6 حالات نتيجة القصف الهستيري والمستمر على الأحياء الآهلة بالمدنيين

5 حالات نتيجة أعمال القنص

حالة واحدة إعدام ميداني

9 حالات نتيجة الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيات

4 حالات نتيجة طلق ناري مباشر إضافة إلى حالة واحدة دهس