إيران تعلن عن حيازتها قريباً لصواريخ “محطمة” لحاجز الصوت “لردع أميركا وإسرائيل”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

اعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، حسين خانزادي، خلال تقديمه عدداً من القادة الجدد للأسطول البحري جنوب البلاد، ان إيران ستحصل في المستقبل القريب على صواريخ “محطمة” لحاجز الصوت.

واعتبر خانزادي، إن المجموعة الصاروخية تعد بمثابة اليد الطولى الضامنة لأمن واقتدار البلاد، وشرح “لقد تمكنا في ظل الهمم العالية لأبناء البلاد من تصنيع صواريخ قادر وقدير بمدى 300 كم وصواريخ كروز البحرية وسيتم وضع صاروخ كروز الإيراني طلائية والذي أطلق عليه اسم أبو مهدي والبالغ مداه 1000 كم، تحت تصرف القوة البحرية وهو حدث كبير”.

اما وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، فأعلن ان “إيران بحاجة إلى صواريخ لاحتواء الولايات المتحدة وإسرائيل، ولن تستخدم طهران إمكاناتها لأغراض أخرى”، واضاف “كررت الولايات المتحدة باستمرار، في السنوات الأخيرة، سيناريو عسكري محتمل ضد إيران، وإسرائيل، ما يشكل انتهاكا لجميع الأعراف والاتفاقيات الدولية” مشيراً الى انه “أكرر مرة أخرى، الصواريخ مطلوبة فقط لردع الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي المرتبط بها، ولن نستخدم إمكاناتنا الصاروخية لأي غرض آخر”.

وقبل ايام كشفت إيران عن صاروخ باليستي جديد يحمل اسم “قاسم سليماني” يصل مداه إلى 1400 كيلومتر، وصاروخ كروز باسم “أبو مهدي المهندس” يصل مداه إلى أكثر من ألف كيلومتر، خلال عرض عسكري بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية الإيرانية، شارك فيه الرئيس حسن روحاني ووزير الدفاع أمير حاتمي، ليعود إلى الواجهة الحديث عن الصواريخ الإيرانية، ومدى فاعليتها.