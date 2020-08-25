كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بأن متظاهرين حاصروا مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة في طرابلس الليبية.

وأشارت إلى أن هناك انتشارًا لملثمين وسيارات مسلحة في ساحة الشهداء بطرابلس.

وكان المتظاهرون قد تجمّعوا أمام مقر حكومة الوحدة ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس متجاهلين القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا الذي تتسارع وتيرة إصاباته في البلاد. وواكبت المتظاهرين سيارات الشرطة وقوات الأمن لمنع أي تفلّت أمني أو أعمال تخريب.