شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي سعودي يحرج خامنئي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 أرشيفية سخر المحلل السياسي السعودي يحيى التليدي، اليوم الإثنين، من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "شر البلية ما يضحك، نشر حساب "تويتر" للمرشد الإيراني علي خامنئي تغريدة ينتقد فيها استيراد هواتف آيفون الذكية، لكن اللافت أن المعلومات تحت التغريدة نفسها تشير إلى أنها كُتبت من جهاز آيفون".

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