شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. محتجون يحرقون محكمة بعد إطلاق الشرطة النار على «مواطن أسود» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اقتحمت مجموعة متظاهرين، ليل الأحد إلى الإثنين، المحكمة الدائرية في مدينة كينوشا الأمريكية بولاية ويسكونسين، خلال اضطرابات تلت حادثا جديدا لإطلاق الشرطة النار على رجل أسود البشرة.

وذكرت صحيفة “كينوشا نيوز” المحلية أن “مقر المحكمة سيكون مغلقا أمام الجمهور بسبب الأضرار التي تم إلحاقها بالمبنى أثناء الاضطرابات العامة” التي شهدتها المدينة، مؤكدة أن “المتظاهرين اقتحموا مساء الأحد مقر المحكمة كما أضرموا النار في عدة سيارات خارج المبنى”.

وأعلنت السلطات المحلية نظام حظر التجول حتى الساعة 07:00 صباحا بسبب الاحتجاجات وأعمال الشغب المندلعة في كينوشا عقب إصابة المواطن من أصول إفريقية، جيكوب بليك، البالغ 29 عاما، برصاص عناصر شرطة في ظهره يوم الأحد، وتم نقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

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ونقلت قناة “ABC” عن صديقة لبليك أن الحادث وقع خلال محاولته الفصل بين سيدتين بعد نشوب مشاجرة بينهما، مضيفة أنه لم يكن يحمل أي سلاح.

وتعليقا على هذه التطورات، قال حاكم ويسكونسين، توني إيفرز، إن “هذه المرة ليست الأولى عندما يصاب أو يقتل أمريكي من ذوي البشرة السوداء نتيجة تصرفات عناصر أجهزة الأمن”.

وشهدت الولايات المتحدة مؤخرا احتجاجات وأعمال شغب واسعة النطاق فجرها مقتل المواطن الأسمر، جورج فلويد، على يد عناصر في شرطة مدينة مينيابوليس أثناء عملية احتجازه يوم 25 مايو.