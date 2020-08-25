شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 25 حوثياً.. إحباط هجوم للميليشيا في جبهة قانية والان نبدء بالتفاصيل

لقي نحو 25 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم وجُرح آخرون، أمس، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية "إن الجيش الوطني أفشل هجوماً شنته الميليشيات الحوثية على أحد المواقع العسكرية، وأجبر الميليشيا الانقلابية على التراجع بعد أن كبّدها ما لا يقل عن 25 قتيلاً وعدداً من الجرحى إلى جانب خسائر أخرى في المعدات".

وأضاف المصدر "أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في جبهة قانية، تمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية من ضمنها تدمير طقمين وعيار 23".