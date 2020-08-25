كيف رد ترامب على شخص وصف أوباما بالقرد أثناء مؤتمره؟

أثار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب الجدل بعد كلمته التى ألقاها فى بداية فعاليات المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى لإعلان مرشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2020، وذلك بسبب وصف أحد الحضور للرئيس السابق باراك أوباما بالقرد، عندما ذكره ترامب فى الكلمة.

وفى كلمته فى بداية فعاليات المؤتمر بولاية نورث كارولينا والذى يستمر 4 أيام وينتهى الخميس بإلقاء ترامب كلمة من البيت الأبيض لإعلان قبوله ترشيح الحزب، هاجم الرئيس الأمريكى الديمقراطيين وسلفه أوباما، وعند ذكر اسمه، وصفه أحد الحضور صارخا بالقرد، ولكن ترامب رد عليه "لنكن لطفاء"..ثم تابع وهو يبتسم قائلا "هذا لا يمكن أن يحدث إلا فى نورث كاورلينا"، ليضحك الحضور ويصفقون.

ونشر مشروع لينكولن ، وهو جزء من المجموعة الجمهورية المناهضة لترامب أسسها جورج كونواي ، زوج مستشارة البيت الأبيض المنتهية ولايته كيليان كونواي ، بتغريده بفيديو من الكلمة، منتقدا موقف الرئيس من وصف عنصرى مثل هذا فى فعالية رسمية. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأعلن الحزب الجمهورى، رسميا مساء اليوم ترشيح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب لتولى فترة رئاسية ثانية.

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى كلمته بأول ليلة من مؤتمر الحزب الجمهورى، الذى يستمر لمدة 4 أيام، إنه لن يسمح بتحول الولايات المتحدة إلى دولة اشتراكية.

وشدد على إنه وفر الحماية اللازمة للمادة الثانية من الدستور الأمريكى، والتى تجيز حمل وحيازة الأسلحة، مؤكدا أن هذا الأمر لم يكن سهلا. وقال إن "الديمقراطيون سيحرمون الأمريكيين من هذا الحق حال فاز جو النائم فى الانتخابات المقبلة".

وأضاف أنه سيقدم حوافر اقتصادية وضريبية للشركات الأمريكية، حتى تحول أعمالها من الصين إلى الولايات المتحدة، وأكد أن إدارته ستزيد من تمويل قوات إنفاذ القانون لتطبيق النظام.

وسرد ترامب كيف ساعد بقراراته المجتمع الأمريكى الأسود سواء عن طريق تمويل الجامعات التى يلتحقون بها أو بإصلاح قواعد العدالة الخاصة بهم، وأكد أنه لم يقم رئيس أمريكى بما فعله للمجتمع الأمريكى الأسود منذ الرئيس إبراهام لينكولن.