عاجل.. فرض العزل العام في قطاع غزة 48 ساعة بعد تسجيل أول حالة

الإثنين 24 أغسطس 2020

أرشيفية

أعلنت السلطات الفلسطينية في غزة، مساء اليوم الاثنين، العزل العام الشامل في أرجاء القطاع لمدة 48 ساعة بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".



وأكدت الوزارة وفق ما نشرت وكالة "معا" الفلطسينية"، أنها تجري محاولات لتحديد خارطة الوباء ومصدر العدوى.

Advertisements

وقال سلامة معروف مدير المكتب الإعلامي بغزة "نعلن عن تسجيل أولى الإصابات وهم ثلاثة ذكور وسيدة من مخيم المغازي ما يستدعي الالتزام بشروط السلامة".

ودعا كل من خالط سوبر ماركت الندى بدير البلح لحجر انفسهم منزليا لحين الوصول لهم، وأعلن حظر تحول تام على جميع مرافق قطاع غزة لمدة 48 ساعة بما يشمل التعليم والمساجد وصالات الإفراح.

ودعا المواطنين لعدم مغادرة منازلهم والتقيد بالاجراءات الحكومية فقط، مؤكدا أن الأمن سيقوم بمتابعة عملية منع التجوال.

وقال إن الجهات ستستمر في أداء واجبها، داعيا المواطنين الذين يعانون من أي أعراض تنفسية الاتصال بالجهات المعنية.

وأشار إلى وجود خطة للتعامل مع امكانية تمديد منع التحول في حال الضرورة، دعا وسائل الإعلام الإلتزام بكون الصحة هي مصدر التعامل الوحيد مع الأخبار.