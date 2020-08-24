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شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم داعشى يتسبب في مقتل وإصابة ثمانية جنود عراقيين والان مع التفاصيل
الإثنين 24 أغسطس 2020
أرشيفية
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة ثمانية جنود في هجوم لتنظيم "داعش" شمالي البلاد، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.
لم تمض ساعات قليلة على وصول رئيس الحكومة العراقية إلى محافظة البصرة التى تعيش منذ أيام أوقاتاً عصيبة مع استمرار مسلسل اغتيالات الناشطين والصحافيين والباحثين فى العراق، حتى أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمى عن انطلاق قوة أمنية فجر الأحد، لاعتقال القتلة فى البصرة، بحسب موقع "العربية.نت".
وأكد مصطفى الكاظمى خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية فى مقر قيادة عمليات البصرة فى وقت سابق ليل السبت، أن وجوده فى المحافظة جاء لأمر استثنائي، وقال "أنتظر منكم عملا جادا، وعليكم الكشف عن المجرمين بأسرع وقت".
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