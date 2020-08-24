شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الحزب الجمهوري يرشح ترامب لولاية رئاسية ثانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلن الحزب الجمهوري، اليوم الاثنين، ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل رسمي، لولاية رئاسية ثانية. وسمّى 330 مندوباً اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، ترامب، مرشحاً لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين. وأعلن المندوبون الذين يمثلون 50 ولاية أميركية، دعمهم الكامل للرئيس دونالد ترامب.

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