شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من موجة صواعق.. حرائق كاليفورنيا تدمر 1200 منزلا والان نبدء بالتفاصيل
واصل نحو 14 ألف من رجال الإطفاء أمس، التصدي لنحو عشرين من الحرائق الضخمة - من بينها اثنان من أكبر الحرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا -التي شهدت تدمير أكثر من 1200 منزل ومنشأة.
وقالت سلطات الإطفاء في كاليفورنيا أمس، إنها تخشى إلى حد كبير وقوع موجة من الصواعق، وإن برودة الطقس ساعدت في مكافحة بعض الحرائق، بيد أن السلطات تقول إنه من الممكن حدوث المزيد من ضربات البرق.
وتسببت أكثر من 13 ألف ضربة صاعقة مقترنة بحرارة الصيف الشديدة في حدوث العديد من الحرائق في أنحاء الولاية، والتي أدت إلى مقتل سبعة أشخاص وإجبار عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.
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