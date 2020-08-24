شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في أفريقيا إلى1.178 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية إلى مليون و 178 ألفًا و 770 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن عدد حالات الوفيات قد ارتفع بدوره إلى 27 ألفًا و 592 حالة في جميع دول القارة.

وكشف المصدر تصدر جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر إصابة بالمرض في القارة بعدد إصابات بلغ 6070 حالة، كما قارب عدد الوفيات فيها الـ13 ألفا تليها مصر ثم نيجيريا.