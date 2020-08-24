صالح يؤكد حق الليبيين في التظاهر ويطالب الشرطة بحمايتهم

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنه من حق كل مواطن التظاهر السلمى والتعبير عن رأيه، وبشرط عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة.



وطالب صالح، في بيان له، الإثنين، الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم، وحث النائب العام على تحمل مسؤولياته حيال الاعتداء، غير المبرر وإساءة استعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين.

طالبت البعثة الأممية في ليبيا، الإثنين، بإجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب مليشيا حكومة "الوفاق" الإخوانية ضد المتظاهرين بطرابلس.

وقالت البعثة، في بيان، إن "الدافع وراء هذه المظاهرات الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد".

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وأكدت أن "حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الاساسية من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأشارت إلى أنه "في ظل استمرار إفقار الشعب الليبي والتهديد المستمر لاحتمال تجدد الصراع، تشدد البعثة إلى أنه قد حان الوقت لكي يضع القادة الليبيون خلافاتهم جانباً وأن ينخرطوا في حوار سياسي شامل".

وأمس الأحد، تظاهر الآلاف تحت شعار "ثورة الفقراء" ضد حكومة فايز السراج بمدن طرابلس والزاوية ومصراتة التي تشهد مظاهرات هي الأولى من نوعها في المدينة منذ عام ٢٠١٥.

ورفع المتظاهرون العديد من اللافتات المنددة بسياسة حكومة السراج وانعدام الخدمات وتردي الموجود منها.