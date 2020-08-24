هل تنهي انتفاضة الليبيين فوضى مرتزقة تركيا في طرابلس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعلم هؤلاء الشبان جيدا .. كما تعلم هذه السيدة البسيطة التي خرجت معهم للتظاهر.. أن الأرصدة والأموال الليبية ضاعت خلف البحر .. في خزائن وسراديب أردوغان

كما يعلمون أن عقود العمل وميزانية توظيف الشباب باتت تقتصر على المرتزقة الذين تستجلبهم حكومة السراج، ويعلمون أيضا أن نفطهم وغازهم وثرواتهم السيادية أضحت رهينة المصالح التركية والأجندة الأردوغانية .

دعوات للعصيان المدني في طرابلس ضد "الوفاق" ومرتزقة أردوغان

أولوية حكومة السراج هي الإنفاق على عقود التسليح والقواعد العسكرية التركية .. والميليشيات التي تحول بين الشعب الليبي والحكومة العميلة في طرابلس.. فتطلق عليهم النار .. قرب مقر مجلس الوزراء و المجلس الأعلى للدولة وفي مختلف مدن الغرب.

المتظاهرون أكدوا على وحدة التراب الوطني الليبي، ليبيا وحدة وطنية لا شرقية ولا غربية، فهل تنهي انتفاضة الليبيين فوضى عملاء تركيا في طرابلس؟