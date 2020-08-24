حظر تجول لمدة 48 ساعة في غزة لمواجهة كورونا

أعلنت الجهات الحكومية التي تديرها حماس في غزة، مساء الإثنين، فرض حظر التجول على قطاع غزة، بعد اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من غير المحجورين لأول مرة.



وقال سلامة معروف، مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، في مؤتمر صحفي، إنه سجل لأول مرة حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) داخل قطاع غزة من غير المحجورين، وهم 3 ذكور وسيدة من مخيم المغازي وسط القطاع.

وأكد فرض حظر تجوال تام على قطاع غزة بما يشمل تعليق العمل والدوام لمدة 48 ساعة بدءا من هذه الليلة.

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وأضاف أن القرار يشمل إغلاق المساجد والأسواق وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات، مبينا أن هذه العملية بهدف حصر الوباء وتحديد أماكن الإصابة المحتملة والتعامل مع الحالات المخالطة.

وقال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إنه تم إبلاغهم بإصابة سيدة في مستشفى المقاصد بالقدس، حيث وصلته للعلاج وتبين إصابتها بالفيروس، وفي ضوء ذلك أجريت فحوص لأفراد عائلتها وتبين إصابتهم بالفيروس.

ودعا الفلسطينيين ممن يشتبه لديه بأعراض تنفسية حادة أو فقدان مستجد لحاستي الشم أو التذوق التواصل مع وزارة الصحة.