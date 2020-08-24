مقتل وإصابة 8 جنود جراء هجوم لداعش في كركوك

قتل وأصيب 8 جنود عراقيين، الإثنين، جراء هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على نقطة عسكرية جنوبي كركوك.



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن "مرابطة تابعة للفوج الثالث في اللواء العشرين بالفرقة الخامسة، تعرضت لهجوم مسلح بقضاء داقوق جنوبي كركوك، مما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 4 آخرين".

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وتستغل التنظيمات الإرهابية، المناطق الحدودية، التي تعاني من هشاشة وضعف أمني لتنفيذ عملياتها الإرهابية على قوات الجيش بين الحين والآخر .

وتصاعدت حدة هجمات داعش الإرهابي منذ مطلع العام الحالي، حيث نشطت خلايا التنظيم النائمة في عدد من المدن من ضمنها مناطق حزام بغداد.

ورغم إعلان النصر على التنظيم الإرهابي بتحرير مدينة الموصل آخر معاقله قبل 3 أعوام، إلا أن مسلحيه ما زالوا قادرين على تهديد أمن العراق.