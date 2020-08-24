"ارحل يا قاتل".. تلاحق الغنوشي في زيارته لمسقط رأسه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفع تونسيون غاضبون قرية "الحامة" بمحافظة "قابس" (400كلم عن العاصمة تونس) شعار ارحل في وجه رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي عند زيارته، الأحد، للمحافظة.
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وهتف سكان المدينة التي تمثل مسقط رأس الغنوشي بشعارات تقول: "يا غنوشي يا سفاح.. يا قاتل الأرواح" أو "ديقاج" بالفرنسية.
واعتبر الأهالي أن الغنوشي ساهم بشكل محوري في تخريب البلاد التونسية، وأن فترة تواجد حركة النهضة في السلطة منذ سنة 2011
اتسمت بالفشل في كل المجالات وخاصة منها الصحية.
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