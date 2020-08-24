قتلى وجرحى في انفجار غامض شرقي غزة

قتل 3 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون مساء الإثنين، في انفجار (عرضي) بحي الشجاعية شرقي غزة.



وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت أن طواقمها تعاملت مع قتيل وإصابة شرق حي الشجاعية بغزة، في حين أكد مصدر طبي آخر انتشال 4 إصابات إلى جانب القتيل الذي لم يفصح عن هويته حتى الآن.

وأعلنت سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد، مقتل 3 من عنصارها في الانفجار، الذي كان يلفه الغموض في البداية.

فقد تحدثت وسائل إعلام محلية عن غارة إسرائيلية، فيما أكد مصدر محلي فلسطيني لـ"الخليج 365"، أن الأمر يتعلق بانفجار داخلي لم تعرف طبيعته حتى الآن، و يرجح أن يكون عرضيا.

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ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية تأكيدها أن الجيش لم يهاجم أو يقضي على أي شخص في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 37 حريقا اندلعت الإثنين في التجمعات الإسرائيلية المحاذية للقطاع بسبب البالونات الحارقة.

وفجر الإثنين، قصفت قوات الجيش الإسرائيلي، عبر طيرانها الحربي ومدفعيتها 3 مواقع جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر أمني بغزة، لـ"الخليج 365"، إن الطائرات الإسرائيلية والمدفعية قصفت أرضًا زراعية شرق القرارة، ونقطة للضبط الميداني في منطقة السريج شرق خانيونس، ونقطة أخرى شرقي رفح جنوب القطاع.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن طائرات حربية، بالإضافة إلى دبابات أغارت على مواقع عسكرية وبنية تحتية تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية.