فلسطين تسجل 4 حالات وفاة و 553 إصابة جديدة بـ "كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة اليوم تسجيل 4 حالات وفاة و 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ و 132 حالة تعاف جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

Advertisements وقالت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي إن نسبة التعافي بلغت 63.4%، ونسبة الإصابات النشطة 36%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين. ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 28 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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