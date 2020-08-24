شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مبادلة وكولبيرج توقعان اتفاقية للاستحواذ على شركة أدوية عالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة "بي سي آي فارما سيرفيسيز" (بي سي آي)، عن توقيع اتفاقية تستحوذ بموجبها شركة مبادلة الإماراتية للاستثمار وشركة كولبيرج آند كمباني "كولبيرج" على حصة أغلبية في الشركة.



وشركة "بي سي آي فارما سيرفيسيز" (بي سي آي) الأمريكية، رائدة في توفير حلول سلسلة الإمداد العالمية في مجال الصناعات الدوائية والصناعات الدوائية الحيوية، والتابعة لمجموعة "بارتنرز".

ووافقت مجموعة بارتنرز، المتخصصة في إدارة الاستثمارات في الأسواق الخاصة على مستوى العالم، على بيع حصص الأغلبية التي تملكها في شركة بي سي آي فارما سيرفيسيز "بي سي آي" أو "الشركة" نيابة عن عملائها وإلى جانب شريكيها في الائتلاف وهما توماس اتش لي وفرايزر هيلثكير بارتنرز.

وتحتفظ مجموعة بارتنرز بحصة أقلية في الشركة، بعد بيع هذه الحصص إلى كل من مبادلة وكولبيرج ولم يتم الكشف عن شروط هذه الصفقة.

وتعد "بي سي آي فارما سيرفيسيز"، الموجودة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، من الشركات الرائدة والشركاء الموثوقين في هذا القطاع.

وتوفر الشركة الأمريكية طيفاً واسعاً من حلول سلسلة الإمداد المتكاملة في مجال الصناعات الدوائية، من المراحل الأولية لتطوير الأدوية إلى التدشين التجاري وتوفير إمدادات مستمرة.

وتتمتع الشركة بإمكانيات عالمية في تطوير وتصنيع الأدوية، وتقديم خدمات الاختبارات الإكلينيكية والخدمات التجارية المتكاملة.

كما تتمتع بحضور عالمي حيث تملك 25 مرفق تصنيع تدار وفق أفضل ممارسات التصنيع العالمية وتنتشر في 6 دول ويبلغ عدد العاملين في الشركة نحو 3 آلاف و900 شخصا.

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وقالت كاميلا ماكابيلي لانقويل، رئيسة قسم الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية في مبادلة: "لقد أصبحت الخدمات الدوائية من أهم مجالات الاستثمار بالنسبة لنا خلال السنوات القليلة الماضية، ونحن سعداء بالدخول في شراكة مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال".

وتابعت: "تتمتع الإدارة التنفيذية في بي سي آي بقدرات متميزة كما تملك الشركة سجلاً حافلاً من النجاحات والالتزام بالقيم المؤسسية كما تملك رؤية واضحة بشأن تطوير أعمالها على المدى الطويل".

وأكدت: "نحن لدينا ثقة كبيرة في قدرة الشركة على تحقيق النمو ونلتزم بالعمل مع كولبيرج ومجموعة بارتنرز لضمان نجاح أعمال الشركة على المدى البعيد".

وبدوره قال سالم حفار، الرئيس التنفيذي لشركة "بي سي آي": "ظلت فرق الشركة تعمل في السنوات الأخيرة على إحداث نقلة في أعمال الشركة من خلال تنفيذ إستراتيجية نمو ناجحة".

وتابع: هذه الاستراتيجية "تستهدف تزويد العملاء بحلول مبتكرة ومتكاملة على مستوى سلسلة الإمداد بما يوفر لهؤلاء العملاء خدمة متميزة بفضل استثمارنا في القدرات العالمية والتميز التشغيلي وكذلك في كادرنا البشري الذي نعتبره أغلى ما نملك".

وتخطط كل من مبادلة وكولبيرج للتعاون مع فريق إدارة بي سي آي بقيادة رئيسها التنفيذي سالم حفار، لمساعدة الشركة على مواصلة مسيرة نموها وذلك من خلال توفير قدرات إضافية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لعملاء الشركة وتمكينها من توفير أدوية حيوية ضرورية في الأسواق.

وانسجاماً مع التوجه العالمي نحو المزيد من الاستثمار في المنتجات العلاجية الحيوية والأدوية المتخصصة، سوف تركز الشركة في المستقبل على عدد من المجالات من بينها التعقيم الشامل لأدوات الحقن، والتوسع في تصنيع الأدوية ذات الفعالية العالية وتحقيق مزيد من التوسع الجغرافي في آسيا وأوروبا.

وقال مات جيننقز، الشريك التشغيلي في كولبيرج والذي سيشغل منصب رئيس مجلس إدارة بي سي آي: "نحن سعداء بالدخول في هذه الشراكة مع بي سي آي وفريقها العالمي المتميز، ونعتقد أن الشراكة بين كولبيرج ومبادلة ومجموعة بارتنرز توفر توليفة مثالية لدعم هذا الفريق في مسيرته نحو المزيد من النمو وتعزيز القيمة".

وتابع: "أن القدرات القيادية التي يتحلى بها سالم ورؤيته الواضحة للمستقبل وتركيزه على تعزيز تجربة العملاء منحنا الثقة في شخصه وفي فريق إدارته وفي إمكانيات النجاح لأعمال بي سي آي على المدى الطويل".