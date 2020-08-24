وسط استمرار الخلافات.. سر زيارة آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا للخرطوم قبل استئناف مفاوضات سد النهضة

يقوم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بزيارة رسمية للخرطوم غداً (الثلاثاء)، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، في وقت تستمر الخلافات بين السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل.

ونقلت الوكالة السودانية عن يبلتال أميرو السفير الإثيوبي الجديد في الخرطوم، عقب تقديم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري، قوله: «يصل رئيس الوزراء للبلاد غداً (الثلاثاء) لعقد لقاء مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها».

أكدت وزارة الرى، أنه بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتى عُقدت يوم 21 يوليو 2020 بخصوص سد النهضة، والاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020، استأنفت اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020 اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث أعمالها فى التفاوض حول النسخه الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاثة.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أصدرته اليوم الإثنين، "يأتى ذلك فى إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر، سعياً للتوصل لاتفاق متكامل لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى يوم 28 أغسطس الجارى".

وسدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95 في المائة من حاجتها من مياه الري والشرب.

وفي يوليو (تموز)، أعلنت إثيوبيا أنّها بدأت تعبئة سدّها العملاق ما أثار قلق القاهرة والخرطوم.

كما أن إثيوبيا كانت إلى جانب الاتحاد الأفريقي الذي تولى وساطة بين المدنيين السودانيين والعسكريين قبل عام عقب الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وأفضت هذه الوساطة إلى تشكيل حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات بمشاركة المدنيين والعسكريين.