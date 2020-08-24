شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: مجلس النواب الحالى تاريخى ووطنى.. وعمل لخدمة الوطن والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، فى كلمته خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس للمجلس، إن هذا البرلمان وطنى وأدوى دوره بصدق وإخلاص للوطن والشعب، ودعم القيادة السياسية للنهوض بالوطن ومواجهة التحديات التى تتعرض لها الدولة.

وأضاف "وهدان"، أن الخمس سنوات عمر مجلس النواب مروا كأنهم خمسة ساعات، متابعا: "أوجه الشكر لزملائى النائبات والنواب وأتمنى لهم التوفيق وأن ينولوا شرف تمثيل هذه الأمة فى مجلس النواب القادم، وأوجه الشكر للأمانة العامة للمجلس، وأوجه تحية لحزب الوفد الذى مثلته تحت قبة البرلمان، والتحية لدائرتى".

واستطرد: "عملنا خلال 5 سنوات وكان هدفنا هو خدمة المواطن، هذا المجلس تاريخى بهذا التنوع وكم التشريعات التى أصدرها، وكم التحدى والصعاب التى واجهها هذا المجلس".

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وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب "شكرا النائب سليمان وهدان، أتمنى التوفيق للجميع"، وتابع مازحا: "سليمان وهدان قال نلتقى فى الدورة القادمة، فال حسن".