شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تشريعات البرلمان بدور الانعقاد الخامس بشأن التعليم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض تقرير إنجازات مجلس النواب عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، التشريعات التي أقرها المجلس في مجال التعليم والثقافة والإعلام، ونستعرضها علي النحو الأتي :

1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري

2. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

3. مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية

4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار

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5. مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

6. مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف

المصري الكبير

7. مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

8. مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات.