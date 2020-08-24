شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس.. أكثر من 4 آلاف طلب إحاطة وبيان عاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض على حميدة، مقرر عام الجلسة العامة لمجلس النواب، التقرير الذى أعدته الأمانة العامة لمجلس النواب حول إنجازات البرلمان خلال دور الآنعقاد الخامس من ألفصل التشريعى الأول، وتضمن على المستوى التشريعى موافقته على 233 قانونا مقدم من الحكومة بإجمإلى نحو 2490 مادة فى جميع المجالات، كما وافق المجلس على 79 اتفاقية دولية، وعلى مستوى الأدوات الرقابية بلغ عدد طلبات الإحاطة التى ناقشها البرلمان والبيانات العاجلة التى ناقشها المجلس نحو 4064 طلبا ونحو 646 سؤالا و92 طلب مناقشة و743 اقتراحا برغبة. كما نظر المجلس 32 طلب رفع حصانة و9 حالات خلو أمكان، وفيما يلى إنجازات مجلس النواب كاملة خلال دور الآنعقاد الخامس:

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