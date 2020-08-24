شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مشروع قانون أنجزها البرلمان للمساهمة فى النهوض بالاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز تقرير مجلس النواب عن إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان، والذى يختتم جلساته اليوم الاثنين، التشريعات الاقتصادية التى أنجزها المجلس خلال هذا الدور، والتى كان لها أثر إيجابى على كافة الأصعدة في مجال النهوض بالاقتصاد المصرى و دفع مقدراته. وتشمل هذه الشريعات : مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. مشروع قانون بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا. مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة1983. مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. Advertisements مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أوحدوث الكوارث الطبيعية. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر. مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية.

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