شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقية تكشف أكاذيب قناة الجزيرة بشأن تهجير أهالى مطار إمبابة..وتؤكد فشل محاولاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل فضائية الجزيرة المملوكة لـ"تنظيم الحمدين" أكاذيبها التى تسعى من خلالها إلى نشر الفوضى فى البلاد، متجاهلة فضائح تميم بن حمد وعائلته والأزمات الداخلية التى تعانى منها الدوحة بسبب السياسات الفاشلة لنظام تميم، ولم تتوقف تلك القناة عن بث سمومها وأكاذيبها والتى كان من بينها نشر شائعات و تقارير كاذبة و ادعاءات بتهجير أهالى مطار إمبابة .

وقالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن قناة الجزيرة تحاول الآن إثبات وجودها بنشر شائعات تثير البلبلة بعد حالة التجاهل الشديد لها من قبل القلة القليلة التى كانت تتابعها، وذلك لفقدانها المصداقية لدى المتابعين وكذلك فقدانها المصداقية لدى الممول والدول التى كانت تدعمها و تمولها.

Advertisements

وأضافت داليا زيادة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ما تفعله قناة الجزيرة من الحديث عن الفقراء بخلطة أكاذيب وشائعات محفوظة منذ زمن بعيد ولكن الآن أصبح لدينا دولة تعمل من أجل المواطن وراعية لحقوقه و عملت على تطوير العشوائيات، مشيرة الى أن أكاذيب قناة الجزيرة بشأن تهجير أهالى مطار إمبابة محاولة فاشلة منها للتشويش على انجازات الدولة المصرية ومحاولة لاثبات وجودها من ناحية أخرى .

ونوهت داليا زيادة الى أن الدولة المصرية حريصة تماما على مصلحة المواطن وأن الرئيس السيسى يعمل دائما و يتخذ العديد من القرارات من أجل المواطن المصرى، مشددة على ضرورة تفنيد أكاذيب قناة الجزيرة و فضح أكاذيبها و ادعاءاتها.