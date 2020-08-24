شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يقر 81 قانون للبحث والتنقيب عن البترول على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض تقرير انجازات مجلس النواب عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، أبرز التشريعات السياسية التي أقرها المجلس والمتمثلة في قوانين الانتخابات، فضلا عن تأكيدة مناقشة 81 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات العالمية والمحلية للبحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية

وتشمل مشروعات القوانين السياسية – حسبما استعرضها تقرير مجلس النواب، مشروع قانون بشأن قانون مجلس الشيوخ، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ، كما أشار التقرير البرلماني إلي مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب ، الذي اقره مجلس النواب.

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وفي مجال الأوقاف والشؤون الدينية، لفت التقرير البرلماني إلي أقر 3 تشريعات هامة ممثله في مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات