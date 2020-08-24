شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان ناقش أكثر من 4 آلاف طلب إحاطة خلال الانعقاد الخامس و32 رفع حصانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير إنجازات مجلس النواب عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، عن بلوغ عدد طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها 4 آلاف و64 طلبا، تم الرد علي جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقي تم الرد عليه كتابيا، فضلا عن تدارس اللجان النوعية نحو 1.530 طلب إحاطة.

ولفت تقرير الإنجازات، عن نظر مجلس النواب عدداً من البيانات العاجلة بلغت نحو 156 بيانا عاجلاً في شتي المجالات.

وفي مجال الأسئلة، نوه التقرير البرلماني إلي توجيه نحو 686 سؤالا أجابت الحكومة علي بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة علي أغلب الاسئلة المتبقية، فضلا عن مناقشة 92 طلب مناقشة عامة نظرها المجلس.

Advertisements

ونوه التقرير البرلماني إلي نظر مجلس النواب 743 اقتراحا برغبة مقدمة من أعضاء مجلس النواب في شتي المجالات.

وفي سياق متصل، أشار التقرير البرلماني عن انجازات مجلس النواب بالدور الخامس، عن نظر المجلس عدد 32 طلب رفع حصانة وعدد 9 حالات خلو مكان.