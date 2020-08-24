شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: البرلمان أدى واجبه بشكل يرضى ضمائرنا فى فترة دقيقة من عمر الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان أدى واجبه على وجه يرضي ضمائرنا فى فترة من أدق الفترات التي مر بها الوطن، مشيراً إلي أن هذا المجلس حمل الرسالة وادي الأمانة واوفي بالقسم على مدار أدوار الانعقاد الخمسة من الفصل التشريعي الأول، وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان موجهاً حديثه إلى أعضاء مجلس النواب في ختام الدور الخامس من الفصل التشريعي الأول،:"لقد بذلتم ما اتسعت له طاقاتكم وخاض غمار معارك عدة علي مختلف الأصعدة بقلوب مخلصة دون أدنى تقاعس لبلوغ ما يأمله الشعب من أهداف".

وتابع عبد العال، أنه لم تغفل إبصار أعضاء المجلس عن تحري إرادته، بل اقتحمتم بروح قادرة قضايا شائكة كانت مهملة عبر سنوات، واستطعتم بجهودكم الارتقاء بأداء السلطة التشريعية إلى مستوى التحديات التي نواجهها.

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ولفت عبد العال، إلي أنه مع ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، نودع معه فترة زمنية ثرية من النشاط البرلماني الدؤوب، عملنا خلالها على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، وخلق سوابق وممارسات برلمانية نوعية، مستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته، وآمال المواطنين وطموحاتهم، وخصوصيات المرحلة ومتطلباتها، نستلهم أسسها وتوجهاتها نحو استراتيجية تنمية وطنية حقيقية وملموسة تصوغ ملامحها قيادة سياسية واعية وقادرة.

واستطرد عبد العال، "عندما أسترجعُ هذا الفصل التشريعى منذ بدايته في مطلع عام 2016 استحضر اللحظات الأولى لهذا المجلس والمراهنات التي عقدت بأنه لن يكمل مدته، وأن خطواته سوف تتعثر، وأنه لن يملأ الفراغ الواقع في ترتيب مؤسسات الدولة، في ظل محاولات بائسة من البعض لفرض مقاطعة واسعة لنا على المستوى الإقليمي والدولي".