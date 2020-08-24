شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة البرلمان" يشيد بقانون التجارب السريرية "هدفه تنظيم أبحاث اللقاحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون التجارب السريرية هدفه تنظيم الأبحاث السريرية، في إطار تنظيم القواعد دون الإخلال بالقواعد الأخلاقية للبحث، موضحا أنه عاد إلى المجلس لمناقشته من قبل، وتم إحالته للجنة خاصة وتم عمل عدة جلسات لحضور وزراء الصحة والتعليم العالي، وتم التوصل لاتفاق بخصوص البنود محل الاختلاف.

Advertisements

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أنه تم إعادة المداولة في بعض النقاط الخاصة بالقانون مثل منح اختصاصات للهيئة العليا للدواء بدلا من مجلس الوزراء خاصة بعد إنشاءها، بالإضافة إلى إلغاء الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى نقل صلاحيات تشكيل الهيئة للهيئة.

وأوضح أن الفترة الحالية محورية بخصوص التجارب السريرية فيما يتعلق بالأمصال واللقاحات، وحتى تتمكن مصر من دخول التجارب السريرية متعددة المراكز كان لابد من إصدار قانون ينظم هذا الشأن كحال الدول الكبرى في العالم.