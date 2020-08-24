حافظ أبو سعدة يكشف استخدام قطر أزمة كورونا كسبيل لانتهاك حقوق العمالة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن العمالة في قطر تحدث عن استغلال العمالة، وعملهم بشكل إجباري ومن دون أجور.

وأضاف "أبو سعدة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم استخدام أزمة كورونا كسبيل لانتهاك حقوق العمالة في قطر.

وأشار عضو مجلس حقوق الإنسان، إلى أن قطر تتجاهل توفير معاملة إنسانية للعمالة في قطر، إضافةً إلى عدم توفير أماكن للإقامة وحرمان العمال من الأجور والمكافآت، مضيفا: "هيومان رايتس ووتش" وصفت عمالة العمال في قطر من دون أجر بأنه كارثة كبرى.