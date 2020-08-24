شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة يكشف استخدام قطر أزمة كورونا كسبيل لانتهاك حقوق العمالة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "أبو سعدة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم استخدام أزمة كورونا كسبيل لانتهاك حقوق العمالة في قطر.
وأشار عضو مجلس حقوق الإنسان، إلى أن قطر تتجاهل توفير معاملة إنسانية للعمالة في قطر، إضافةً إلى عدم توفير أماكن للإقامة وحرمان العمال من الأجور والمكافآت، مضيفا: "هيومان رايتس ووتش" وصفت عمالة العمال في قطر من دون أجر بأنه كارثة كبرى.
ولفت إلى أن المنظمات التي تتلقى تمويلا من قطر تقدم معلومات مغلوطة عن مصر لنشر الشائعات، مؤكدا أن "منظمات إسطنبول تقوم بعمل تقارير مغلوطة عن مصر من أجل الهجوم عليها".
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