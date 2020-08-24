شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تدريب وتثقيف" الإعلاميين يؤكد مواصلة أبواق الشر ومنصات الإرهاب أكاذيبها ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن أبواق الشر ومنصاب الإرهاب المدعومة من النظام القطرى الداعم للإرهاب والمتمثلة فى قنوات الجزيرة تواصل ادعاءاتها وأكاذيبها التى تروجها عن مصر ومساراتها الدبلوماسية الحكيمة وخصوصا فى التعامل مع أزمة سد النهضة.

وأضاف "عدلى" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قنوات الجزيرة انتهكت جميع المعايير المهنية وتجاوزت جميع الأعراف والتقاليد الإعلامية وارتضت أن تكون بوقا للشائعات والأكاذيب التى يسعى النظام القطرى لتروجيها فى إطار حملاته العدائية ضد مصر وسياساتها الحكيمة ودبلوماسيتها فى التعامل مع أزمات المنطقة .

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ودعا رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين إلى مقاطعة تلك الأبواق التى اعتادت محاولة النيل من القيادة السياسية وضرب استقرار شعوب المنطقة.