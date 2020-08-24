في نهاية دور الانعقاد.. تصفيق حاد من النواب للأمين العام: "بذل جهودًا كبيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت القاعة الرئيسية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تصفيقًا حادًا للأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة فيما اتخذه من إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته في نهاية دور الانعقاد الخامس، إن المستشار محمود فوزي، الأمين العام والمستشار أحمد المهدي نائب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة، جنود كتيبة العمل البرلماني، بذلو جهدًا وعطاء بغية تعزيز قدراتنا البرلمانية.

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ووجه عبدالعال الشكر لأعضاء الأمانة العامة للبرلمان قائلًا: "اثبتوا قدرات كبيرة على نحو جمع بين المستوى الرفيع من الكفاية والاتقان، والسرعة والإنجاز".

وتابع: "أخص بالشكر القطاع الطبي بمجلس النواب، الذي تفانى في العمل في أصعب الظروف، فكانوا خير عون للنواب ولغيرهم في أصعب وأشد لحظات المرض".

من ناحيته، أشاد وكيل البرلمان السيد الشريف، بالجهد المبذول من الأمانة العامة لمجلس النواب، بقيادة المستشار محمود فوزي، مؤكدًا أنه بذل جهودًا كبيرة في تذليل كافة الصعاب أمام النواب.