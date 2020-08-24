تعليم أسوان تعلن فتح فصل سكرتارية طبية بكوم امبو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم الاثنين، عن فتح فصل سكرتارية طبية بعدد (24) طالبة بمدرسة كوم امبو التجارية التابعة لإدارة كوم امبو التعليمية.

وقال عبد الكريم لطفي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، إن قرار فتح الفصل، جاء تلبية لرغبة أهالي كوم امبو، وبعد موافقة مديرية الصحة على الطلب المقدم من جمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة بتوفير فرص تدريبية للطالبات بجميع مستشفيات كوم امبو ووحداتها الصحية.

وأضاف أن تلقى ملفات الطالبات الراغبات في التقديم يبدأ اعتبارًا من غد الثلاثاء، ويستمر حتى الأحد المقبل، على أن تكون الطالبة حاصلة على مجموع (230) درجة كحد أدنى.

ويكون التقديم بمقر الوحدة الإقليمية للتعليم المزدوج بجمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة ومقرها كورنيش النيل المبنى الإداري جوار المسجد الجامع.​