نادي قضاة مصر يهنئ المستشار محمد غراب لتوليه منصب النائب العام المساعد للتفتيش القضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

هنأ مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المستشار محمد محمود حسن غراب، على موافقة مجلس القضاء الأعلى على ترشيح النائب العام له لشغل منصب النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي.

وصرح المستشار رضا محمود المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة : وإذ يثمن نادي قضاة مصر ذاك الترشيح وهذا الاختيار ويؤكد أنه اختيار صادف أهله لما للمستشار محمد حسن من تاريخ مشرف في العمل القضائي وجهود ملموسة في العمل في النيابة العامة، إذ تدرج فيها في العديد من المناصب منذ تعيينه وكيلًا للنائب العام في عام ١٩٨٦، تولى فيها مديرًا ورئيسًا لعدد من النيابات، ثم رئيس نيابة بالتفتيش القضائي بمكتب النائب العام، ثم محاميًا عاما لنيابة جنوب الجيزة الكلية، ثم محام عام أول لنيابات غرب القاهرة وجنوب القاهرة واستئناف بني سويف، ثم محام عام أول نيابة استئناف القاهرة، ثم وكيلًا للتفتيش القضائي من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٩، ثم مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة.

وأضاف المتحدث الرسمي في بيان اليوم الإثنين، أن المستشار محمد حسن غراب طوال تاريخه بالعمل القضائي كان مثالًا ونموذجًا لرجل القضاء النزيه المستقل، الذي يحترم القانون والقيم والتقاليد القضائية الرفيعة.

وإذ ينتهز نادي القضاة هذه المناسبة ليتقدم إلى النائب العام حمادة الصاوي ولرجال النيابة العامة ببالغ التقدير؛ لما يقومون به من دور عظيم في الزود عن المجتمع وأمانة الدعوى الجنائية، وترسيخ سيادة القانون والتصدي العادل والحاسم لكافة صور الجرائم المختلفة، وإصدار القرارات التي من شأنها حماية الحقوق وصون الممتلكات والأعراض وإرساء دعائم العدل في ربوع مصر.