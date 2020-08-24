الولايات المتحدة.. توقيف باحث في ناسا بتهمة إخفاء العلاقة ببكين

أوقفت السلطات الأمريكية البروفيسور جينغدونغ تشنغ، أمس الأحد، ووجهت له تهمة إخفاء ارتباطاته بمؤسسات صينية.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن تشنغ (53 سنة) يعمل أستاذا في جامعة "إي آند إم" بتكساس، فضلا عن كونه باحثافي وكالة ناسا.
وتدعي التهم أن تشنغ تعمد لسنوات إخفاء ارتباطه وتعاونه مع شركات وجامعات صينية وأجنبية، ما يتنافى مع بنود العقد الذي وقعه مع وكالة الفضاء
كما تشير التهم إلى أن تشنغ شغل مناصب بحثية كبيرة في جامعة غواندونغ الصينية، وهو ما أخفاه عن وكالة ناسا.
من جهته، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي عن استعداده لملاحقة "الأفراد الذين يقوضون مؤسساتنا البحثية والوكالات الحكومية الأمريكية من خلال إخفاء مشاركتهم في برامج توظيف المواهب الصينية".
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