كندا تضغط على إيران لتقديم إجابات تتعلق بالطائرة الأوكرانية المنكوبة

تضغط كندا على إيران من أجل الحصول على مزيد من الإجابات بخصوص إسقاط طهران لطائرة ركاب أوكرانية في يناير، بعد أن أعلنت إيران، الأحد، عن معلومات وصفتها كندا بالـ"المحدودة والمنتقاة".
وقال وزير النقل الكندي مارك جارنو، ووزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، في بيان الليلة الماضية: "هذا التقرير الأولي لا يقدم سوى معلومات محدودة ومنتقاة بخصوص هذا الحدث المأساوي".
وأضافا: "التقرير لا يذكر غير ما جرى بعد الضربة الصاروخية الأولى وليس الثانية ولا يؤكدسوى المعلومات التي نعرفها بالفعل".
وتساءل الوزيران عن "سبب إطلاق الصاروخين في المقام الأول وسبب فتح المجال الجوي".
ويوم الأحد، تساءل مجلس سلامة النقل الكندي عن سبب استمرار شركات الطيران التجارية في العمل بالمنطقة المتضررة بالصراع.
وبموجب قواعد الأمم المتحدة، تحتفظ إيران بالسيطرة على التحقيق بشكل عام بينما تشارك الولايات المتحدة باعتبارها الدولة التي صنعت الطائرة وأوكرانيا بصفتها دولة تشغيلها، كما تلعبكندا أيضا دورا باعتبارها موطن العديد من ضحايا الطائرة المنكوبة.
وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط بالخطأ طائرة الرحلة "بي إس 752" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في الثامن من يناير، ظنا منه أنها صاروخ وفي وقت كان يشهد توترا شديدا بين إيران والولايات المتحدة.
وكثير من ضحايا الحادث، وعددهم 176 قتيلا، كانوا من المواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين في كندا أو المتجهين إلى كندا.
وأفادت السلطات في إيران بأن تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية يظهر أنها أصيبت بصاروخين يفصل بينهما 25 ثانية وأن بعض الركاب ظلوا على قيد الحياة لبعض الوقت بعد الانفجار الأول.
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