انتشال جثث 22 مهاجرا

انتشل الهلال الأحمر الليبي جثث 22 مهاجرا قبالة سواحل مدينة زوارة في غرب ليبيا، وجاء في تغريدة أطلقها رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فيديريكو سودا أمس، انتشل الهلال الأحمر الليبي 22 جثة في زوارة، مرفقا تغريدته بصور تظهر جثثا داخل أكياس سوداء مرصوفة على الشاطئ.
وتابع سودا «هذه الوفيات المؤلمة هي نتيجة سياسة تزداد تشددا إزاء الأشخاص الهاربين من النزاعات ومن الفقر المدقع ومن فشل الإدارة الإنسانية لتدفق المهاجرين.
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