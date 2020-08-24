بعد خطاب شيخ الأزهر.. البرلمان المصري يؤجل الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 42 دقيقة

بعد انتقادات غير مباشرة أبداها شيخ الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب على مشروع قانون دار الإفتاء المصرية، والذي كان معدا للتصويت عليه اليوم، أرجأ مجلس النواب المصري الموافقة النهائية على المشروع خلال الجلسة العامة اليوم، والذي شهد جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.

وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الأحد، قد وجه خطابا، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، لعرض رؤية الأزهر في المشروع.

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وأوضح الإمام الأكبر خلال خطابه لرئيس مجلس النواب، أنه تمت الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ .

وقالت مصادر برلمانية وفقا لوسائل الإعلام المصرية إن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أحال مشروع القانون مرة أخرى للجنة الشؤون الدينية والأوقاف للدراسة، ومراجعة الملاحظات الواردة من مجلس الدولة.

وكان المشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، قد شهد خلال الأيام الماضية جدلا شديدا، كان بدايته باعتراض الأزهر الشريف على مشروع القانون، وذلك في حضور مفتي الجمهورية شوقي علام، وتبعها تحفظ مجلس الدولة على مراجعة مشروع القانون المحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 يوليو الماضي، حيث أكد أن القانون مخالف للدستور المصري، ويصطدم صراحة مع نص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.

كما طلب أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في رسالة رسمية، تم إرسالها إلى مجلس النواب أمس حضور الجلسة العامة للمجلس، اليوم، وأكد أنه أرسل خطابا لرئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري، بحسب ما جاء في البيان.