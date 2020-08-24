ترامب: لن نخسر الانتخابات إلا في حالة واحدة… التزوير

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

في كلمة له أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا الشمالية، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه قد يخسر الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل، في حالة واحدة وهي “التزوير”.

واتهم ترامب الديمقراطيين بانهم “يحاولون سرقة الانتخابات، بالطريقة التي يعرفها الجميع… التزوير”.

كلام ترامب يناقض ما يؤكده مشروع “بوليتيفاكت.كوم” لتدقيق الحقائق، الذي يديره معهد “بوينتر” للصحافة، بأن التزوير في الانتخابات الأميركية أمر مستبعد للغاية، حيث تدار عملية التصويت في آلاف المناطق في الولايات المتحدة، هذا عدا عن وجود ضمانات أخرى تجعل خيار التلاعب في النتائج امراً بعيداً عن المنطق.

Advertisements

واعتبر مشروع “بوليتيفاكت.كوم” أن ترامب أخطأ أيضا في تكراره أن الهزيمة ستتم عبر التزوير، إذ إنه يواجه تحديات ضخمة مثل فيروس كورونا.

وسيلقي ترامب كلمة كل يوم في المؤتمر الحزبي الذي سيمتد لأربعة أيام، حيث سيحاول من خلالها كسب ثقة الأميركيين قبل الفوز بأصواتهم في الانتخابات، و يتوقع أن يطغى على حديث ترامب الرد على انتقادات الديمقراطيين له على خلفية إدارته لأزمة كورونا.

وفي الامس اعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن إدارة الأغذية والأدوية FDA أجازت استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا العلاج حقق نجاحات كبيرة.

واختار الرئيس أن يعلن ذلك في عطلة الأحد، كما جاء الإعلان قبل يوم من افتتاح المؤتمر العام للحزب الجمهوري، وهو ما دفع بعض المعلقين للتشكيك في التوقيت، وجعل بعض الخبراء يحذرون من خطورة تسييس قضية علاج فيروس كورونا خلال أيام المؤتمر الأربعة.