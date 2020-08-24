الحرس الثوري يعلن عن قتله ثلاثة “إرهابيين” مرتبطين بالولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2020 9:28 مساءً

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، عن قتله ثلاثة “ارهابيين” كانوا يحاولون التسلل إلى الأراضي الإيرانية، مدعياً إنهم على صلة بالولايات المتحدة الأميركية.

وعلى موقعه الرسمي “سباه نيوز” ذكر الحرس الثوري أن ثلاثة عناصر من “جماعة معادية للثورة” لقوا حتفهم في اشتباكات مع مقاتلي الحرس الثوري مساء الأحد قرب الحدود مع تركيا في شمال غرب إيران”، واضاف “تمت محاصرتهم من قبل شبكة استخبارات من مقاتلي (الحرس) في ماكو” الواقعة في محافظة أذربيجان الغربية، مشيرا إلى إنهم “كانوا يعتزمون التوغل بعمق” في إيران. وأشار إلى أن “المجموعة غير المعروفة مرتبطة بالغطرسة العالمية، وقد تمت مصادرة كميات كبيرة من الاسلحة والمعدات والذخيرة وانظمة الاتصالات”.

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وتبعد منطقة ماكو الجبلية أقل من 15 كلم من الحدود الإيرانية التركية، وتندلع، منذ سنوات، معارك متفرقة في المناطق الغربية والشمالية الغربية من إيران بين المتمردين الأكراد والقوات الإيرانية. ونهاية أيار، قُتل ثلاثة من حرس الحدود الإيرانيين في اشتباك مع “متمردين مسلحين” في محافظة أذربيجان الغربية.

وقبل اسابيع ذكر التلفزيون الإيراني، أن طهران اعتقلت زعيم “مجموعة ارهابية” مقرها في الولايات المتحدة، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى تخص عملية الاعتقال أو تفاصيل عن المجموعة ونشاطها والعمليات التى تسعى إلى تنفيذها داخل ايران.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وايران أجواء متوترة، حيث تفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على إيران بسبب نشاطها النووى.