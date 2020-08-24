بعد أسابيع من الإضرابات العمالية المتصاعدة.. محتجون يغلقون الطريق أمام رئيس “التخطيط والميزانية” الإيرانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:17 مساءً - لا تزال الإضرابات العمالية تعم المناطق الإيرانية، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وتأخر الرواتب الشهرية لأكثر من سنتين.

وقد واصل عمال المراكز الصناعية والشركات الحكومية الإيرانية إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على سوء أوضاعهم المعيشية، وعدم تحديد مصيرهم، فيما قام عمال شركة صناعة العدادات الكهربائية في مدينة قزوين، شمالي إيران، اليوم الاثنين 24 أغسطس (آب)، بإغلاق طريق السيارة التي تقل رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، محمد باقر نوبخت.

وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة، اليوم الاثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عمال شركة صناعة العدادات الكهربائية الذين أضربوا خلال الأسابيع الأخيرة عن العمل، أغلقوا طريق السيارة التي تقل رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، أثناء زيارته إلى قزوين بمناسبة “أسبوع الحكومة”، وطالبوا بمتابعة مطالبهم.

وطالب العمال الذين وقفوا هم وأسرهم، أمام سيارات الحكومة، بتقاضي رواتبهم المتأخرة لـ26 شهرًا. وبعد إغلاق الطريق أمام سيارة نوبخت، ترجل الأخير من سيارته ليستمع إلى مطالب العمال.

كما تفيد التقارير الواردة بأن الموظفين في بوابات دفع رسوم طريق قزوين- زنجان، نظموا تجمعًا أمام مبنى المحافظة، احتجاجًا على عدم وجود أمن وظيفي بعد تزويد البوابات بأجهزة الدفع الإلكتروني وعدم دفع مستحقاتهم.

وفي قطاعي الصناعة والتعدين، شهدت شركتا هفت تبه لقصب السكر في محافظة خوزستان، ومنجم مدينة بافق الخاص بخام الحديد، احتجاجات عمالية واسعة.

Advertisements

كما واصل عمال شركة هفت تبه، اليوم الاثنين، إضرابهم لليوم الـ71 على التوالي، بعد عدم تلبية مطالبهم من قبل المسؤولين. واحتج هؤلاء العمال وأسرهم أمام مبنى القائمقامية في مدينة الشوش، مطالبين بتقاضي رواتبهم المتأخرة، وإعادة زملائهم المسرحين إلى العمل، وتحديد مصير الشركة، ومتابعة ملف رئيسها التنفيذي، أميد أسد بيكي.

تجدر الإشارة إلى أن مطالب عمال هفت تبه لم تتم تلبيتها رغم إجراء العديد من المسؤولين القضائيين زيارة إلى مدينة الشوش والاستماع لهؤلاء العمال عن كثب.

وفي الوقت نفسه، فإن مقاطع الفيديو المتداولة من مدينة بافق في محافظة يزد، تظهر إضراب عمال منجم بافق لخام الحديد، احتجاجًا على عدم تقاضيهم رواتبهم وحق التأمين.

كما تفيد التقارير بتجمع عمال شركة الاتصالات في مدينة شيراز مركز محافظة فارس، جنوبي إيران، احتجاجًا على المشاكل النقابية وعقود العمل.

واستمرارًا للإضرابات التي اتسعت رقعتها، خلال الأسابيع الأخيرة، في قطاع البتروكيماويات والنفط في إيران، تجمع عدد من العمال المفصولين من شركة “بیدبلند” لتكرير الغاز أمام مبنى القائمقامية في مدينة بهبهان التابعة لمحافظة خوزستان، وطالبوا بمتابعة وضعهم الوظيفي.

وأكد العمال المفصولون أنه بعد 5 أشهر من التعاقد معهم تم تسريحهم من العمل، واستبدل بهم عمال آخرون.

إلى ذلك، واصل عمال البلدية في مدينة لالي بخوزستان إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على عدم تقاضيهم رواتبهم لمدة 12 شهرًا.