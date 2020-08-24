اللجنة الدستورية السورية تعلق عملها بعد إصابة 3 من أعضائها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس كورونا، أفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة بأن اللجنة الدستورية السورية، التي افتتحت جلستها الأولى منذ تسعة أشهر في جنيف اليوم الاثنين “معلقة حالياً”. بيد أن الأمم المتحدة لم تحدد ما إذا كان المصابون من الوفد الحكومي أم المعارض.

وجاء في البيان أنه “بعد الاجتماع الأول البناء، جرى تعليق الدورة الثالثة للجنة الدستورية. ولم يحدد مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا “غير بيدرسون” أي ثلاثة من أصل 45 عضواً فيما تسمى بالهيئة المصغرة للجنة الدستورية أصيبوا بالفيروس.

واختارت الحكومة السورية ثلث المرشحين وانتقت المعارضة الثلث الثاني واختير الثلث الأخير من المجتمع المدني. وتجمع هذه المحادثات 45 شخصاً تم اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وموفد الأمم المتحدة غير بيدرسن بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني.