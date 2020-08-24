- 1/2
- 2/2
صورة من الأرشيف للجولة الاولى من أعمال اللجنة الدستورية في جنيف
بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس كورونا، أفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة بأن اللجنة الدستورية السورية، التي افتتحت جلستها الأولى منذ تسعة أشهر في جنيف اليوم الاثنين “معلقة حالياً”. بيد أن الأمم المتحدة لم تحدد ما إذا كان المصابون من الوفد الحكومي أم المعارض.
وجاء في البيان أنه “بعد الاجتماع الأول البناء، جرى تعليق الدورة الثالثة للجنة الدستورية. ولم يحدد مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا “غير بيدرسون” أي ثلاثة من أصل 45 عضواً فيما تسمى بالهيئة المصغرة للجنة الدستورية أصيبوا بالفيروس.
واختارت الحكومة السورية ثلث المرشحين وانتقت المعارضة الثلث الثاني واختير الثلث الأخير من المجتمع المدني. وتجمع هذه المحادثات 45 شخصاً تم اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وموفد الأمم المتحدة غير بيدرسن بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الدستورية السورية تعلق عملها بعد إصابة 3 من أعضائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.